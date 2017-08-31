موعد مباراة المغرب ومالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد المنتخب المغربي لإستقبال نظيره منتخب مالي يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب المغربي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار باحثاً عن تحقيق الإنتصار الأول له في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في أول جولتين مما أضعف من حظوظه كثيراً في التأهل إلي المونديال المقبل، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الأمل لا يزال متواجداً وذلك لآن أمر التأهل من عدمه لا يزال بيد المنتخب المغربي، فبدون اللجوء إلي الحسابات المعقدة يحتاج المنتخب المغربي إلي تحقيق 4 إنتصارات متتالية دون النظر إلي نتائج بقية المنتخبات في المجموعة.

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وفي حالة تمكن من تحقيق سيضمن أسود الأطلس تأهلهم إلي المونديال، ولكن المشكلة تكمن في أن المنتخب المغربي غير قادر على تحقيق هذه الإنتصارات المتتالية، وخاصة وأنه يتواجد في مجموعة صعبة والتي تضم أيضاً كلاً من منتخب كوت ديفوار ومنتخب الغابون، علماً بأن منتخب كوت ديفوار هو المرشح الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة في نهاية المطاف.

حيث يحتل منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة حالياً ويمتلك في رصيده 4 نقاط، ومن ثم يأتي بعده كلاً من منتخب الغابون ومنتخب المغرب في المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده نقطتين، فيما يقبع منتخب مالي في قاع ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط.

وبالتأكيد لا يوجد شئ إسمه مستحيل في كرة القدم ولكن المباريات المتبقية للمنتخب المغربي في غاية الصعوبة، ففي الجولة الرابعة سيحل ضيفاً على نظيره منتخب مالي وفي الجولة الخامسة سوف يستقبل منتخب الغابون، أما في الجولة السادسة والآخيرة فسوف يحل ضيفاً على نظيره منتخب كوت ديفوار.