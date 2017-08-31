موعد مباراة التشيك وألمانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب ألمانيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جمهورية التشيك في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً الجمعة في العاصمة التشيكية براغ، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الألماني المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني المخضرم يواخيم لوف عازماً على تحقيق إنتصاره السابع على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل رسمي وكمتصدراً للمجموعة إلي المونديال المقبل، حيث يتصدر المنتخب الألماني مجموعته حالياً ويمتلك في رصيده 18 نقطة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سجل خط هجوم المنتخب الألماني حتى الآن 27 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط.

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وهو ما يؤكد بدوره أن المنتخب الألماني ليس هدفه فقط التأهل إلي المونديال وإنما الحفاظ على لقبه بطلاً، وذلك بعدما فاز باللقب العالمي في المونديال الآخير الذي تم إقامته في البرازيل في صيف عام 2014 م، ولم لا فالمنتخب الألماني يملك كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك الهدف، علماً بأن المنتخب الألماني قد حقق في العام الحالي 2017 م كلاً من لقبي بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً وبطولة كأس القارات، مع الوضع في الإعتبار أن كلاً من البطولتين قد شارك فيهما المنتخب الألماني بجيل مختلف من عناصره الشباب.

وبالتالي فإن المنتخب الألماني يُعد المرشح الأبرز للظفر بلقب كأس العالم في روسيا إلي جانب بكل تأكيد منتخب البرازيل والذي عاد من جديد إلي التألق في التصفيات الحالية، ولكن ومع تبقي عام كامل على إنطلاقة المونديال في روسيا لا يُمكن الجزم بأن اللقب لن يخرج عن المنتخبين الألماني والبرازيلي، وخاصة وأن الموسم الرياضي على مستوى الأندية لا يزال في بدايته وهو الذي يلعب دوراً حاسماً في تجهيز اللاعبين قبيل إنضمامهم إلي منتخبات بلادهم.