موعد مباراة مالطا وإنجلترا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب مالطا في يوم غداً الجمعة، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد غاريث ساوثغيت باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من حسم صدارة مجموعته وبالتالي ضمان تأهله بشكل مباشر إلي المونديال المقبل، ولكن وبكل تأكيد يُدرك منتخب الأسود الثلاثة أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل المنافسة الشرسة على بطاقات التأهل من جانب كلاً من منتخب سلوفاكيا ومنتخب سلوفينيا.

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ويحتل المنتخب الإنجليزي حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 14 نقطة، ومن ثم ياتي بعده مباشرة منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، وبالإضافة لهذا الثلاثي فإن المنتخب الإسكتلندي هو الآخر لديه فرصة كبيرة للغاية في التأهل حيث يحتل المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط.

ويُعد المنتخب الإنجليزي هو المرشح الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة دون أدنى شك، فعقب مرور 6 جولات من عمر التصفيات حقق منتخب الأسود الثلاثة 4 إنتصارات وتعادل في لقائين فقط وفي مقابل ذلك لم يتعرض إلي أي خسارة، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل المنتخب الإنجليزي حتى الآن 10 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

ولكن الجماهير الإنجليزية لا ترغب فقط في أن يتأهل منتخب بلادها إلي المونديال، وإنما تتمنى أن يُنافس أيضاً على اللقب العالمي وذلك لما يمتلكه المنتخب الإنجليزي من عناصر بارزة للغاية ومواهب شابة أيضاً إضافة إلي بعض العناصر المخضرمة، ولكن ومن جهة أخرى تخشى الجماهير الإنجليزية أن يتكرر السيناريو الذي يحدث في كل بطولة عالمية يشترك فيها منتخب بلادهم وهو الخروج بشكل مُبكر سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني.