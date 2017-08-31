موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م يوم غداً الجمعة

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يشهد يوم غداً الجمعة فعاليات الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم بعض هذه المباريات.

حيث يحل منتخب مونتينيغرو ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب كازاخستان ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب رومانيا نظيره منتخب أرمينيا في العاصمة الرومانية بوخارست، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما يصطدم منتخب الدنمارك بضيفه منتخب بولندا في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن منتخب بولندا يتصدر ترتيب هذه المجموعة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي كلاً من منتخب مونتينيغرو ومنتخب الدنمارك في المركز الثاني والثالث على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 10 نقاط، فيما يتواجد كلاً من منتخب رومانيا ومنتخب أرمينيا في المركز الرابع والخامس على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 6 نقاط.

وعن المجموعة الثالثة يستقبل منتخب النرويج نظيره منتخب أذربيجان في أوسلو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل منتخب إيرلندا الشمالية ضيفاً على نظيره منتخب سان مارينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

علماً بأن المنتخب الألماني يتصدر ترتيب هذه المجموعة ويمتلك في رصيده 18 نقطة، ومن ثم يأتي بعده منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحل منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

وعن المجموعة السادسة يحل منتخب إسكتلندا ضيفاً على نظيره منتخب ليتوانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم منتخب سلوفاكيا بضيفه منتخب سلوفينيا في التوقيت ذاته.