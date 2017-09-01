موعد مباراة زامبيا والجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب الجزائر ضيفاً على نظيره منتخب زامبيا يوم غداً السبت في العاصمة الزامبية لوساكا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الجزائري المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد لوكاس ألكاراز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في المرحلة النهائية من عمر التصفيات، وذلك بعدما تحصل على نقطة واحدة فقط عقب مرور أول جولتين من التصفيات، وهو الحال نفسه بالنسبة لمنتخب زامبيا مما سيجعل المباراة نارية نظراً لأهمية الفوز لكلاً من الطرفين من أجل إحياء الأمل من جديد للتأهل إلي المونديال المقبل.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثانية يحتل كلاً من المنتخب الزامبي والمنتخب الجزائري المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما نقطة واحدة في رصيده، فيما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، أما المركز الثاني فيتواجد فيه منتخب الكاميرون والذي يمتلك في رصيده نقطتين، مما يؤكد أن المنتخب النيجيري هو المرشح الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة وخاصة في حالة تخطيه لعقبة المنتخب الكاميروني ذهاباً وإياباً في الجولة الثالثة والرابعة.

وكانت المنتخب الجزائري قد بدأ مشواره في التصفيات الحالية بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب الكاميرون وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مصطفى تشاكر في الجولة الأولى، ومن ثم تعرض المنتخب الجزائري للخسارة خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

أما منتخب زامبيا فقد بدأ مشواره في التصفيات الحالية بتعرضه للخسارة على أرضه على يد ضيفه منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ومن ثم عاد بنقطة التعادل بهدف لمثله من خارج أرضه من أمام مُضيفه منتخب الكاميرون في الجولة الثانية، وفي حالة أراد إحياء آماله في التأهل فيجب عليه أولاً تخطي عقبة المنتخب الجزائري.