موعد مباراة الغابون وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب كوت ديفوار ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الغابون يوم السبت في العاصمة الغابونية ليبروفيل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب كوت ديفوار المواجهة تحت قيادة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإستمرار في صدارة ترتيب المجموعة والإقتراب خطوة أخرى من حلمه بالتواجد في المونديال المقبل كما إعتاد دائماً في النسخ السابقة من عمر المونديال.

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ويحتل منتخب كوت ديفوار حالياً صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ويمتلك في رصيده 4 نقاط، ومن ثم يأتي كلاً من منتخب الغابون ومنتخب المغرب في المركز الثاني والثالث على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده نقطتين فقط، فيما يتواجد منتخب مالي في قاع ترتيب المجموعة في المركز الرابع ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط.

وكان منتخب الأفيال قد بدأ مشواره في المرحلة الحالية من عمر التصفيات بالفوز على حساب ضيفه منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ومن ثم سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب المغربي في الجولة الثانية.

أما على الجانب الآخر فقد بدأ منتخب الغابون مشواره في التصفيات بسقوطه في فخ التعادل السلبي دون أهداف على أرضه أمام ضيفه المنتخب المغربي في الجولة الأولى، ومن ثم سقط مرة أخرى في فخ التعادل السلبي دون أهداف وهذه المرة خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب مالي في الجولة الثانية.

ومن جهتها تأمل الجماهير الإيفوارية أن يتألق منتخبها ليس فقط على مستوى التصفيات، وإنما في المونديال وخاصة وأن منتخب الأفيال يمتلك في الوقت الحالي جيل مميز للغاية يتكون من العناصر الشابة التي تمتلك مواهب كبيرة بالإضافة إلي بعض عناصر الخبرة، مما يجعل منتخب الأفيال مرشحاً للتألق على الأراضي الروسية.