موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب السنغال بضيفه منتخب بوركينا فاسو يوم غداً السبت في العاصمة السنغالية داكار، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب السنغالي المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على صدارة المجموعة، ولكن وبكل تأكيد يُدرك المنتخب السنغالي جيداً أنه حتى في حالة فوزه في هذه المباراة فإن بطاقة التأهل إلي المونديال لن يتم حسمها سوى مع إنتهاء الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل كلاً من منتخب بوركينا فاسو ومنتخب السنغال المركز الأول والثاني في الترتيب ويمتلك كلاً منهما في رصيده 4 نقاط، ومن ثم يأتي خلفهما مباشرة منتخب السنغال في المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 3 نقاط، فيما يقبع منتخب الرأس الأخضر في قاع ترتيب المجموعة في المركز الرابع بدون أن يتمكن من تحقيق أي نقطة حتى الآن.

وكان منتخب السنغال قد بدأ مشواره في التصفيات الحالية بالفوز على حساب ضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

أما على الجانب الآخر فكان منتخب بوركينا فاسو قد بدأ مشواره في التصفيات بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرضه أمام ضيفه منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى، ومن ثم حقق الفوز على حساب مُضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية.

ولا شك أن المنتخب السنغالي يُعد مرشحاً كبيراً من أجل التأهل عن هذه المجموعة، وذلك بسبب الجيل الحالي الذي يمتلكه والذي يتمتع بدروه بالموهبة الكبيرة، ولعل أبرز هؤلاء النجوم هو الجناح الواعد ساديو ماني والذي يتألق في الأونة الآخيرة بشكل لافت للغاية مع فريقه ليفربول الإنجليزي.