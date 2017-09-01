موعد مباراة الولايات المتحدة وكوستاريكا في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بضيفه منتخب كوستاريكا يوم غداً السبت على أرضية ملعب ريد بول أرينا في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وذلك في إطار السابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 01:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:55 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الأمريكي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني بروس أرينا عازماً على إستمرار نتائجه الإيجابية في التصفيات، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من حسم تأهله إلي المونديال المقبل وهو الأمر الذي قد يُحسم في الجولتين السابعة والثامنة في حالة حصده للنقاط الكاملة، علماً بأن أصحاب المراكز الأولى في جدول ترتيب التصفيات يتأهلون بشكل مباشر إلي المونديال فيما يخوض صاحب المركز الرابع غمار الملحق.

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وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل المنتخب الأمريكي حالياً المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط، فيما يحتل منتخب المكسيك صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 14 نقطة، أما منتخب كوستاريكا فيتواجد في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 11 نقطة، بينما يُشكل منتخب بنما ورقة ضغط كبيرة على هذا الثلاثي وذلك بتواجده في المركز الرابع مع إمتلاكه في رصيده 7 نقاط.

وكان المنتخب الأمريكي قد بدأ مشواره بتعرضه للخسارة على أرضه أمام ضيفه منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي خسارة قاسية خارج أرضه على يد مُضيفه منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة إستعاد هيبته من جديد بعدما إكتسح ضيفه منتخب الهندوراس بستة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب بنما.

وفي الجولة الخامسة حقق الفوز على حساب ضيفه منتخب ترينيداد وتوباغو بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة السادسة سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مُضيفه منتخب المكسيك، ويبقى عليه الآن ضرورة رد إعتباره أمام منتخب كوستاريكا والتساوي معه في وصافة الترتيب.