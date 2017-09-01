موعد مباراة المكسيك وبنما في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب المكسيك لإستقبال نظيره منتخب بنما يوم غداً السبت على أرضية ملعب أزتيكا، وذلك في إطار الجولة السابعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب المكسيكي المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث، والتي من شأنها سوف تجعله يقترب خطوة أخرى من التأهل إلي المونديال بشكل مباشر وكمتصدراً لجدول ترتيب التصفيات، علماً بأن الجماهير المكسيكية لا يقتصر هدفها فقط على التأهل إلي المونديال وإنما تطمح في ذهاب منتخبها إلي أبعد نقطة ممكنة في البطولة العالمية، وخاصة في ظل إمتلاك المنتخب المكسيكي جيل شاب يمتلك العديد من المواهب الرائعة وذلك بالإضافة إلي بعض عناصر الخبرة.

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وهو الأمر الذي من شأنه أن يُساعد المنتخب المكسيكي في التطور أكثر وتحقيق النتائج التي ترغب الجماهير في رؤيتها في المحافل الدولية وليس فقط الإكتفاء بشرف المشاركة مثلما كان الحال على مر السنين السابقة.

هذا ويحتل منتخب المكسيك حالياً صدارة جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 14 نقطة، والتي حققها من خلال 4 إنتصارات وتعادلين في مقابل عدم تعرضه إلي أي هزيمة حتى الآن في مشواره في التصفيات، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل المنتخب المكسيكي 9 أهداف عقب مرور 6 جولات من عمر التصفيات ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

وكان المنتخب المكسيكي قد بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على حساب المنتخب الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل السلبي أمام منتخب بنما، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على حساب منتخب كوستاريكا بهدفين مقابل لا شئ.

وفي الجولة الرابعة حقق الفوز على حساب منتخب ترينيداد وتوباغو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الخامسة حقق الفوز على حساب منتخب الهندوراس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة السادسة تعادل بهدف لمثله أمام المنتخب الأمريكي.