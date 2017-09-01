موعد مباراة جورجيا وجمهورية إيرلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب جمهورية إيرلندا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جورجيا يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب جمهورية إيرلندا المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة الصراع على صدارة ترتيب المجموعة حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي المونديال المقبل دون الحاجة إلي خوض غمار الملحق النهائي من أجل التأهل، حيث يحتل منتخب جمهورية إيرلندا حالياً المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه المتصدر منتخب صربيا ولكن الآخير يتفوق بفارق الأهداف.

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وكان منتخب جمهورية إيرلندا رائعاً حتى الآن في مشواره في التصفيات، حيث حقق 3 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في 3 مناسبات ولكنه لم يتعرض إلي أي هزيمة حتى هذه اللحظة، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل منتخب جمهورية إيرلندا 8 أهداف وفي المقابل إستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وعن المجموعة ذاتها أيضاً يستقبل منتخب صربيا نظيره منتخب مولدوفا في العاصمة الصربية بيلغراد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد لا يوجد أي بديل للمنتخب الصربي سوى تحقيق الفوز في هذه المباراة وخاصة في حالة أراد الإستمرار في التربع على عرش صدارة المجموعة والإقتراب أكثر من التأهل إلي المونديال.

ولعل ما يُزيد من الضغوطات سواء عليه أو على منتخب جمهورية إيرلندا أن كلاً من منتخب ويلز ومنتخب النمسا يتواجدان في المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 8 نقاط، مما يؤكد بدوره بأن المنافسة على مقاعد المونديال في هذه المجموعة سوف يكون شرساً للغاية حتى إنتهاء الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وبكل تأكيد سوف يخسر المونديال المقبل في نهاية المطاف إثنين من أبرز المنتخبات على مستوى القارة الأوروبية.