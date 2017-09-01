موعد مباراة ويلز والنمسا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب ويلز بضيفه منتخب النمسا يوم غداً السبت على أرضية ملعب الألفية الجديد بالعاصمة الويلزية كارديف، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من المنتخبين المواجهة من أجل تحقيق الإنتصار وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل الإقتراب من التأهل إلي المونديال المقبل وخاصة في ظل قوة المنافسة على بطاقات هذه المجموعة، حيث يحتل كلاً من منتخب صربيا ومنتخب جمهورية إيرلندا المركز الأول والثاني في الترتيب على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل كلاً من منتخب ويلز ومنتخب النمسا المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما 8 نقاط في رصيده.

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مما يؤكد بالتالي أن المنافسة سوف تكون شرسة للغاية بين المنتخبات الأربعة حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وذلك من أجل إما التأهل بشكل مباشر إلي المونديال في المركز الأول في المجموعة، أو الإكتفاء فقط بالمركز الثاني في الترتيب وخوض غمار الملحق الأوروبي حينها وهو ما لا يأمله أي منتخب من منتخبات هذه المجموعة بكل تأكيد.

ويُعد مشوار منتخب ويلز في هذه التصفيات ليس جيداً على الإطلاق، حيث حقق إنتصار وحيد فقط عقب مرور 6 جولات وسقط في فخ التعادل في 5 مباريات، وربما ما يشفع له ولو قليلاً أن المجموعة تضم منتخبات قوية وتُقدم كرة قدم رائعة، علماً بأن منتخب ويلز على الصعيد التهديفي قد سجل 9 أهداف وفي مقابل ذلك تلقت شباكه 5 أهداف.

أما على الجانب الآخر فلا تبدو أيضاً الأمور مثالية بالنسبة لمنتخب النمسا، حيث حقق الفوز في لقائين وسقط في فخ التعادل في لقائين كما تعرض للخسارة في لقائين أيضاً، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب النمسا 9 أهداف ولكن وفي مقابل ذلك تلقت شباكه 8 أهداف مما يؤكد على ضرورة إصلاح أخطائه الدفاعية في حالة أراد التأهل إلي المونديال.