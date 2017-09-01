موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب إسبانيا بضيفه منتخب إيطاليا يوم غداً السبت في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من العملاقين المواجهة تحت شعار تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنفراد بصدارة ترتيب المجموعة وفض الشراكة بينهما والتي كانت ملازمة لهما في كل جولة منذ إنطلاقة التصفيات، ولكن ما هو مؤكد أن منتخب واحد فقط هو من سيتمكن في نهاية المطاف من حسم تأهله إليي المونديال بشكل مباشر فيما سيضطر المنتخب الآخر لخوض غمار الملحق الفاصل من أجل الوصول أيضاً إلي روسيا.

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ولا شك أن المنتخب الإسباني لديه أفضلية معنوية كبيرة على حساب ضيفه المنتخب الإيطالي، وذلك لكونه سيخوض المواجهة على أرضه وأمام جماهيره الغفيرة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، علماً بأن المباراة سوف تكون ثأرية أيضاً للمنتخب الإسباني وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الإيطالي بشكل رسمي في أخر لقائين، حيث تعادل كلاهما في ذهاب التصفيات الحالية بهدف لمثله لكل منتخب في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو.

وفي صيف العام الماضي 2016 م كان المنتخب الإيطالي قد أقصى نظيره المنتخب الإسباني من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم أوروبا بعدما فاز عليه بهدفين مقابل لا شئ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الإيطالي سيدخل المواجهة وهو مرشحاً أيضاً لحصد النقاط الثلاث نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذه المناسبات.

ويحتل كلاً من المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي المركز الأول والثاني على التوالي في ترتيب المجموعة ويمتلك كلاً منهما في رصيده 16 نقطة، ولكن المنتخب الإسباني يتواجد في الصدارة بفضل تفوقه بفارق الأهداف عن نظيره الإيطالي.