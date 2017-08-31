“الجزائر” يعفي “رياض محرز” من مهامه لاكتمال انتقاله إلى “ليستر سيتي”

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صرح اتحاد كرة القدم الجزائري بقرار إعفائه رياض محرز من مهامه في منتخب كرة القدم الجزائري ليتم إجراءات انتقاله إلى نادي ليستر سيتي البريطاني.

وأعلن اللاعب رياض محرز البالغ من العمر ستة وعشرين عام رغبته في الاحتراف حتى جاء له العديد من العروض الاحترافية، حيث طلب نادي روما الإيطالي احتراف اللاعب رياض محرز من نادي ليستر سيتي البريطاني الذي حصل على بطولة الدوري البريطاني الممتاز في موسم 2015/ 2016.

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وأعلن اتحاد كرة القدم الجزائري أنه أعطى اللاعب رياض محرز فترة غياب عن منتخب الجزائري ليتم الاتفاق حول احترافه في نادي ليستر سيتي البريطاني قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن نادي برشلونة الشهير بالدوري الإسباني وكل من نادي تشيلسي ونادي مانشستر يونايتد البريطانيين اهتمامهم باللاعب الجزائري رياض محرز.

وأعلن نادي روما الإيطالي رغبه في انضمام اللاعب رياض محرز له مقابل اثنين وثلاثين مليون جنيه إسترليني على حسب ما ورد في التقارير الرياضية الصادرة في هذه الشأن، وأعلن النادي أنه يبحث خيارات أخرى في الفترة الحالية.

وأعلن البيان الصادر عن اتحاد كرة القدم الجزائري التالي: “سمح للاعب رياض محرز من خلال المدرب الوطني لوكاس الكراز، واتحاد كرة القدم الجزائري القيام برحلة سريعة إلى أوروبا ليتم إعطاء الرسمية على انتقاله إلى ناديه الجديد وذلك يوم الخميس المقبل، على أن يكون سفر المنتخب الجزائري الوطني بدونه في صباح يوم الخميس إلى لوساكا لمواجهة منتخب زامبيا يوم السبت القادم”.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في بريطانيا عن فوز اللاعب رياض محرز بلقب لاعب العام، وذلك بعدما كان له دور مؤثر في أداء فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي، وشارك اللاعب رياض محرز في المباريات الثلاث التي لعبها ليستر سيتي منذ بداية الموسم الكروي الجديد.

والجدير بالذكر أن اللاعب رياض كريم محرز هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب كلاعب وسط مع المنتخب الجزائري، ويلعب في نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وسبق له أن لعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 مع منتخب الجزائري، وينتسب اللاعب إلى قبائل بني سنوس في ولاية تلمسان الجزائرية، وهو من مواليد الحادي والعشرين من شهر فبراير لعام 1991 في فرنسا وبالتحديد في سارسيل.