حظوظ مصر في التأهل لكأس العالم بروسيا 2018 بعد خسارة أوغندا

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أدخل منتخب مصر نفسه في موقف صعب وحسبة معقدة بعد خسارته أمام نظيره الأوغندي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث تراجع المنتخب للمرتبة الثانية في المجموعة الخامسة بالتصفيات، وتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد سبعة نقاط، فيما توقف المصريون عند ستة نقاط فقط من فوزين.

فموقف المنتخب بات صعبا للغاية بعد خسارته في المباراة التي أقيمت بالأمس الخميس الموافق 13 أغسطس الماضي، حيث تتصدر أوغندا المجموعة برصيد سبعة نقاط بعد تمكنها من تحقيق فوزين على كل من مصر والكونغو والتعادل مع فريق غانا، أمام مصر فتأتي في المرتبة الثانية برصيد ستة نقاط من فوزين على الكونغو وخسارتها أمام الفريق الأوغندي، وفى المقابل يأتي فريق غانا في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع أوغندا وخسارة من المنتخب المصري، قبل أن تلعب معها بالجولة الثالثة اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، فيما تقبع الكونغو في مزيلة المجموعة بدون نقاط بعد هزيمتها مرتين.

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وفى هذا الصدد نتعرف سويا على فرص المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم بعد تلك الهزيمة الغير متوقعة، وذلك على النحو التالي:

يحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على أوغندا بالجولة الرابعة في المباراة التي سوف تجمع بين كلا من الفريقين على استاد برج العرب يوم الثلاثاء القادم والموافق 5 سبتمبر، وذلك لضمان تصدر المجموعة والوصول للنقطة التاسعة، ومن بعدها يجب أن يتمكن المنتخب من تحقيق الفوز على الكونغو بالجولة الخامسة حتى يضمن وصوله للنقطة 12 وقطع شوط كبير نحو التأهل لكاس العالم قبل سفره لمواجهة الفريق الغاني في الجولة الختامية من التصفيات.

تحقيق الفوز على أوغندا في المباراة القادمة يعد من أهم المباريات للمنتخب الوطني وذلك لأنها مباراة بستة نقاط، والتي ستمهد الطريق للفراعنة من اعتلاء المجموعة وإيقاف رصيد أكبر منافسيه على خطف بطاقة التأهل للمونديال.

الجولة الخامسة قد تخدم المنتخب وذلك في حالة إذا تعادل فريق أوغندا مع فريق غانا في المباراة التي ستجمع بينهما بشرط فوز المنتخب الوطني على الكونغو في المباراة الجامعة بينهما بمصر، لأن هذه المباراة مباراة هامة للغاية يترتب عليها اقتراب الفريق بصورة كبيرة من خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.

أما في حالة تعادل الفراعنة أو عدم التمكن من تحقيق الفوز على أوغندا في المباراة القادمة من شأنه يزيد من حظوظ الفريق المنافس في الصعود مع دخول طرف ثالث وهو الفريق الغاني، وبالتالي سوف يدخل المصريون أنفسهم في متاهة كبيرة قد تكون عواقبها وخيمة عليهم.