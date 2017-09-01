إرم نيوز: نجاة طائرة منتخب مصر خلال رحلة العودة من السقوط

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خرجت بعض الأخبار المؤكدة علي نجاة طائرة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أثناء رحلة العودة من أوغندا حيث ورد أن طائر المنتخب قد نجت من السقوط جوًا أثناء استقلال فريق المنتخب المصري لها خلال رحلة العودة من دولة اللقاء الأخير بكرة القدم دولة أوغندا.

ورد أن موقع “إرم نيوز” الصحفي الإماراتي، قد نشر على طيات صحيفته أن هناك صحفيين مرافق للبعثة المصرية فى رحلة العودة إلى الديار قد صرحوا بأن الطائرة الخاصة بأفراد ولاعبي منتخب مصر قد تعرضت للاهتزاز أثناء وجودها في الجو وذلك قد استغرق مدة 20 دقيقة، وكان السبب وراء ذلك هو دخول طائرة المنتخب بين “سحابتين هلاليين”، وكان هذا الدخول مفاجئ دون سابق إنذار.

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أكدت التصريحات علي أنه قد انتابت حالة من الرعب وقت وقوع هذا الإهتزاز جميع أفراد البعثة وكافة من كان متواجد على متن الطائرة كما أن هذا الرعب قد استمر مع استمرار الإهتزاز ولمدة 20 دقيقة فترة وهي الفترة التي تواجدت فيها الطائرة بين السحابتين حتى تمكن الطائر من العبور بهم بأمان، وأكد قائد الطائرة فور وصول الطائرة مؤخرًا إلى مطار برج العرب، أنه فى حالة استمرار الطائر داخل مثل هاتان السحابتين لكان من المحتمل أن يلاقي الجميع حتفه وكانت سوف تسقط بهم.

كما ورد أنه قد وصلت بعثة منتخب مصر بالإضافة إلى البعثة المرافقة لهم والخاصة بالبعثة الإعلامية جميعًا بسلام إلى مطار برج العرب فى تمام فجر اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه يلعب منتخب مصر فى الفترة القادمة من جديد أمام منتخب أوغندا في إطار فعاليات الجولة الرابعة والخاصة بالتصفيات التي من المقرر عقدها يوم 5 سبتمبر وسوف يتقابل الفريقين على أرضية ملعب برج العرب، كما ورد أنه يحتل منتخب الفراعنة حتى الآن المركز الثاني ضمن صفوف المجموعة الخامسة بهذه التصفيات، حيث تمكن الفريق من الحصول علي رصيد 6 نقاط، ليكون بهذا قد وجد بينه وبين المنتخب الأوغندي نقطة واحدة والذي يعد صاحب المركز الأول.