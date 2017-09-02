“أحمد مرتضى” يطالب “اتحاد الكرة” إبعاد اللاعبين عن الإعلام وإدخالهم المعسكر

Advertisements

أعلن عضو مجلس إدارة النادي الزمالك أحمد مرتضى منصور نقده الشديد إلى مسؤولي اتحاد كرة القدم في مصر الذي يرأسه هاني أبو ريدة، بشأن المعسكر الرياضي الذي لابد أن يدخله المنتخب الوطني المصري في إطار استعداداته لمواجهة منتخب أوغندا في إطار التصفيات الإفريقية المؤدية إلى كأس العالم المقامة في دولة روسيا في عام 2018.

حيث صرح أحمد مرتضى منصور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر” : “اعملوا معسكر مباراة المنتخب الوطني بمعسكر للجيش، وليكون قاعدة محمد نجيب وابعدوا اللاعبين والجهاز عن الإعلام قبل مباراة منتخب أوغندا والباقي اتركوه لمشيئة الله عز وجل”.

Advertisements

حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة تعد مصيرية أمام منتخب أوغندا يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر سبتمبر القادم 2017، في استاد الجيش في برج العرب في إطار الجولة الرابعة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2018 في دولة روسيا.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري خسر أمام منتخب أوغندا بهدف واحد نظيف يوم الخميس الماضي الموافق يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، وكان المنتخب المصري قد فاز في أول جولتين على كل من دولة الكونغو بهدف واحد نظيف، كما فاز على منتخب غانا بنتيجة هدفين نظيفين.

وبعد خسارة المنتخب المصري أمام منتخب أوغندا تجمد رصيده ليصبح ست نقاط فقط، ويحتاج المنتخب المصري في الفترة الحالية للفوز في كلا المباراتين المقبلتين أمام المنتخب الأوغندي أما منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل حسم فرصة تأهله لكأس العالم عام 2018.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب المصري أن حارس المنتخب عصام الحضري سيغيب خلال مباراة العودة أمام أوغندا في استاد برج العرب، بعد إصابته بتمزق أربطة الركبة، وترجع إصابة عصام الحضري في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب أوغندا في منتصف الشوط الأول بعد تدخله في لعبة مع اللاعب أحمد حجازي، وعلى الرغم من إصابة حارس المرمى عصام الحضري إلا أنه أصر على إكمال المباراة حيث مني المنتخب المصري بخسارة اللقاء بنتيجة هدف نظيف.

واستدعى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر حارس مرمى النادي الإسماعيلي محمد عواد ليحل محل عصام الحضري في اللقاء القادم.