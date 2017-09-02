موعد مباراة بيلاروسيا والسويد في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب السويدي يوم غداً الأحد ضيفاً على نظيره منتخب بيلاروسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب السويدي المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره والعودة من جديد للمنافسة على صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام مُضيفه منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما جعله يتنازل عن صدارة المجموعة لصالح المنتخب الفرنسي، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره والتي تأمل بدورها أن يتأهل منتخب بلادها بشكل مباشر إلي المونديال المقبل وليس عن طريق الملحق النهائي الذي دائماً ما يكون صعباً.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الأولى حالياً يحتل المنتخب الفرنسي الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة وهو ما يجعله قريباً للغاية من حجز مقعده في المونديال، فيما يحتل المنتخب السويدي المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، ومن ثم يأتي بعده منتخب بلغاريا في المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 12 نقطة، بينما يحتل منتخب هولندا المركز الرابع ويمتلك في رصيده 10 نقاط، وبناءً على ذلك فإنه من المتوقع أن يكون الصراع نارياً بين المنتخبات الأربعة من أجل التأهل إلي المونديال.

ولعل ما يجعل الأمور سهلة نسبياً على المنتخب السويدي من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة، أن منافسه منتخب بيلاروسيا فقد كامل حظوظه في بلوغ المونديال وحتى وإن كان ذلك من بوابة الملحق، حيث يحتل منتخب بيلاروسيا حالياً المركز الخامس ولا يمتلك في رصيده سوى 5 نقاط فقط، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من تقديم مباراة جيدة والبحث عن تحقيق الإنتصار على أرضه وأمام جماهيره.

وتُعد هذه المباراة هي الفرصة الآخيرة لمنتخب السويد من أجل إثبات قدرته على التأهل إلي المونديال حتى وإن كان ذلك من بوابة الملحق، ففي حالة تعثره من جديد في هذه الجولة سيفقد دون أدنى شك وصافة المجموعة.