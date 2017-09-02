موعد مباراة هولندا وبلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب هولندا بضيفه منتخب بلغاريا يوم غداً الأحد على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الهولندي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني المخضرم ديك أدفوكات وهو في أسوء حالاته، وذلك بعد الخسارة المُذلة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام مُضيفه منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، مما جعله بالتالي يبتعد بشكل نهائي عن صدارة المجموعة مع إستحالة تأهله إلي المونديال مباشرة، ولكن آماله في التأهل من بوابة الملحق لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة ولكن يجب عليه أن يتفادى أي تعثر أخر وإلا سيجد نفسه خارج حسابات المونديال تماماً.

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ولعل ما يُزيد من الوضع سوءاً على منتخب الطواحين الهولندية أن المنتخب الهولندي كان مُشاركاً في اللقاء الذي جمعه بنظيره المنتخب الفرنسي بجميع عناصره البارزة والمخضرمة، ومن أبرزها الجناح أريين روبين وصانع الألعاب ويسلي شنايدر والمهاجم روبين فان بيرسي، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن المنتخب الهولندي تعرض لإهانة كبيرة للغاية والتي من شأنها أن تؤثر على معنويات جماهيره كثيراً، وربما الحل الوحيد من أجل إصلاح الأمور قبيل فوات الأوان هو ضمان المركز الثاني في المجموعة وبالتالي خوض الملحق النهائي على الأقل من أجل تحقيق هدفه وبلوغ المونديال.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل المنتخب الهولندي حالياً المركز الرابع ويمتلك في رصيده 10 نقاط، أما صدارة المجموعة فيتواجد فيها المنتخب الفرنسي والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يتواجد المنتخب السويدي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب بلغاريا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة.

وعلى الرغم من أن المنتخب الهولندي سوف يخوض المواجهة على أرضه وأمام جماهيره، إلا أنها ستكون صعبة للغاية نظراً لبقاء كامل الحظوظ لمنتخب بلغاريا في التأهل إلي المونديال، علماً بأن موقعة الذهاب بين الطرفين كانت قد إنتهت على وقع فوز منتخب بلغاريا بهدفين مقابل لا شئ.