موعد مباراة فرنسا ولوكسمبورغ في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب فرنسا لإستقبال نظيره منتخب لوكسمبورغ يوم غداً الأحد على أرضية ملعب تولوز، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الفرنسي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني ديديه ديشان باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة المجموعة والإقتراب أكثر من التأهل بشكل مباشر إلي المونديال المقبل، ولعل ما يُعطي المنتخب الفرنسي أفضلية كبيرة على حساب ضيفه منتخب لوكسمبورغ أن المباراة تُقام على أرضه وأمام جماهيره.

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ولا شك أن المنتخب الفرنسي أيضاً سيكون في حالة معنوية أكثر من رائعة وذلك عقب إكتساحه المنتخب الهولندي في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فرنسا الدولي، مما أكد بدوره على أن المنتخب الفرنسي لن يكون فقط هدفه هو الوصول إلي كأس العالم وإنما المنافسة أيضاً وبقوة على اللقب وخاصة لما يمتلكه منتخب الديوك من إمكانيات كبيرة.

ويسعى المنتخب الفرنسي إلي إستعادة أمجاده الضائعة حيث سبق له وأن فاز بالمونديال في أخر مرة في عام 1998 م، وذلك حينما نظم البطولة على أرضه وفاز باللقب على حساب المنتخب البرازيلي في الدور النهائي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ولكنه ومنذ ذلك اللقب لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على صعيد بطولة كأس العالم، وفي المونديال الآخير على أرض البرازيل في عام 2014 م تم إقصاء منتخب الديوك من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الألماني.

ولكن الجيل الحالي الذي يمتلكه المنتخب الفرنسي يُعطي جماهيره الكثير من الثقة في قدرة منتخبها على التألق في السنوات القادمة والعودة من جديد لإحراز الألقاب العالمية، ولم لا الفوز بلقب المونديال المقبل على الأراضي الروسية أو على الأقل الوصول إلي المربع الذهبي.