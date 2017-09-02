موعد مباراة المجر والبرتغال في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا ضيفاً ثقيلاً على نظيره المنتخب المجري يوم غداً الأحد في العاصمة المجرية بودابست، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرتغالي المواجهة تحت قيادة مدربه فيرناندو سانتوس عازماً على مواصلة نتائجه الإيجابية والأكثر من رائعة، وذلك من أجل إستمرار ملاحقة متصدر المجموعة منتخب سويسرا حتى موعد الموقعة المرتقبة بينهما والتي ستحسم بكل تأكيد من سيكون المتأهل عن هذه المجموعة بشكل مباشر إلي المونديال.

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ولا شك أن المنتخب البرتغالي سيدخل المواجهة وهو في حالة معنوية مثالية وأكثر من ممتازة، وذلك بعدما إكتسح ضيفه منتخب جزر الفارو في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وإضافة لذلك سيكون المنتخب البرتغالي مدعوماً بالحالة الرائعة التي يمر بها نجمه وأفضل لاعب في العالم الدون كريستيانو رونالدو، وخاصة بعدما سجل هاتريك شخصي له في المباراة الماضية مما جعله محافظاً على صدارة ترتيب الهدافين للتصفيات الحالية بمجموع أربعة عشر هدفاً.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل المنتخب البرتغالي حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 18 نقطة، فيما يتصدر الترتيب منتخب سويسرا والذي يمتلك في رصيده 21 نقطة أي أن الفارق بينهما 3 نقاط فقط، أما منتخب المجر فلا تزال هناك حظوظ ضئيلة للغاية أمامه من أجل التأهل وذلك بتواجده في المركز الثالث مع إمتلاكه ل 10 نقاط في رصيده.

ولعل الأمر الذي جعل منتخب سويسرا متصدراً لترتيب المجموعة منذ الجولة الأولى وحتى هذه اللحظة، هو بسبب تفوقه على المنتخب البرتغالي في المباراة الأولى التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك بهدفين مقابل لا شئ، ليبقى الآن على المنتخب البرتغالي ضرورة الرد في موقعة الإياب في البرتغال والتي ستُقام في الجولة العاشرة والآخيرة من عمر التصفيات وتحديداً في اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل.