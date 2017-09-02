موعد مباراة لاتفيا وسويسرا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب سويسرا ضيفاً على نظيره منتخب لاتفيا يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب السويسري المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثامن على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة ترتيب المجموعة والإقتراب أكثر من التأهل بشكل مباشر إلي المونديال المقبل، ولكنه وبكل تأكيد يُدرك جيداً أن ملاحقه المباشر منتخب البرتغال لن يستسلم حتى الجولة الآخيرة والتي سيلتقي فيها كلاً من الطرفين على الأراضي البرتغالية، مما يؤكد بأن التأهل لن يُحسم إلا في الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

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وكان المنتخب السويسري قد حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه منتخب أندورا في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وبالتالي رفع رصيده إلي 21 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة ومن ثم يأتي خلفه مباشرة المنتخب البرتغالي في المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 18 نقطة، أي أن الفارق 3 نقاط فقط مما يجعل جميع الإحتمالات واردة في نهاية المطاف ولكن ما هو مؤكد أن بطاقة التأهل إلي المونديال سواء بشكل مباشر أو من بوابة الملحق لن تخرج من أيدي المنتخب السويسري والمنتخب البرتغالي.

ولعل ما يُميز المنتخب السويسري في التصفيات الحالية أنه حقق 7 إنتصارات متتالية حتى الآن، وليس ذلك فحسب بل سجل 15 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط مما يؤكد على أحقيته في الوصول إلي المونديال، علماً بأن المنتخب البرتغالي وعلى الرغم من خسارته في مباراة واحدة إلا أنه سجل 27 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى أربعة أهداف فقط.

وفي مباراة أخرى عن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب جزر الفارو نظيره منتخب أندورا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد فقد حظوظه بشكل نهائي في الوصول إلي المونديال المقبل.