موعد مباراة اليونان وبلجيكا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب اليونان بضيفه منتخب بلجيكا يوم غداً الأحد في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب اليوناني المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل تقليص الفارق مع متصدر الترتيب وضيفه منتخب بلجيكا، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المنتخب اليوناني أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة وخاصة في ظل الأداء المتميز والنتائج الرائعة التي يُحققها المنتخب البلجيكي في مشواره في التصفيات الحالية.

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علماً بأن أخر هذه النتائج كانت إكتساحه لمنتخب جبل طارق في الجولة الماضية بتسعة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل المنتخب البلجيكي قريباً للغاية من حسم أمر تأهله إلي المونديال المقبل كمتصدراً للمجموعة، فيما سيبقى الصراع شرساً على المركز الثاني المؤهل بدوره إلي الملحق النهائي بين 3 منتخبات وهم منتخب اليونان ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب قبرص.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثامنة يحتل منتخب بلجيكا حالياً صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 19 نقطة، ومن ثم يحتل منتخب اليونان المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، بينما يحتل منتخب قبرص المركز الرابع ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

وعلى الرغم من أن فوز المنتخب البلجيكي هو الأقرب على حساب مُضيفه المنتخب اليوناني، إلا أن أبناء الإغريق لن يقوموا برفع الراية البيضاء إلا مع صافرة نهاية المباراة وخاصة لآن خسارة المنتخب اليوناني يوم غداً قد تجعله يفقد مركزه الثاني، وليس ذلك فحسب بل من الممكن أن يهبط إلي المركز الرابع وهو الأمر الذي سيجعل مهمته في غاية الصعوبة في حالة أراد التواجد في المونديال المقبل على الأراضي الروسية، علماً بأن المنتخب اليوناني قد غاب عن أخر نسخة من عمر المونديال وذلك بعكس ضيفه المنتخب البلجيكي.