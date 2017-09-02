موعد مباراة جبل طارق والبوسنة والهرسك في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب جبل طارق يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البوسني المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره وإحياء آماله من جديد في التأهل إلي المونديال، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية على يد مُضيفه منتخب قبرص بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولعل ما سيُعطي المنتخب البوسني أفضلية كبيرة للغاية هو أن مُضيفه في هذه الجولة منتخب جبل طارق ليس لديه أي إمكانيات تماماً وربما خسارته الآخيرة في الجولة الماضية على يد المنتخب البلجيكي بتسعة أهداف مقابل لا شئ هي أبرز دليل على ذلك.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الرابع منتخب قبرص والذي يمتلك في رصيده 10 نقاط، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، أما منتخب بلجيكا فهو من يتصدر المجموعة ويمتلك في رصيده 19 نقطة، مما يؤكد بدوره على أن الصراع على بطاقات التأهل عن هذه المجموعة سوف يكون نارياً حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

ولكن وبكل تأكيد في حالة فشل منتخب البوسنة والهرسك في التأهل إلي المونديال حتى ولو كان ذلك من بوابة الملحق، سوف يكون ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة للجماهير البوسنية وخاصة في ظل الجيل الحالي الرائع الذي يمتلكه المنتخب البوسني، ولعل من أبرز أسماء هذا الجيل هو متوسط الميدان ميراليم بيانيتش والمهاجم إيدن دجيكو، علماً بأن المنتخب البوسني كان قد نجح في بلوغ المونديال في نسخته الماضية في البرازيل عام 2014 م.

وفي مباراة أخرى هامة عن المجموعة ذاتها يحل منتخب قبرص ضيفاً على نظيره منتخب إستونيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.