ملخص مباراة زامبيا والجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق منتخب زامبيا مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه على حساب ضيفه منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هيروز بالعاصمة الزامبية لوساكا ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في تحقيق الفوز واضحة جلياً على كلاً من المنتخبين، وعند الدقيقة الخامسة كاد المنتخب الزامبي يفتتح التسجيل بعدما سدد مهاجمه بريان مويلا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس مبولحي وقف بجانب الضيوف وتصدى للكرة.

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ولكن إصرار المنتخب الزامبي على إفتتاح التسجيل كان كبيراً للغاية وعند الدقيقة السادسة تحقق له ما أراد وسجل أولى أهدافه وذلك عبر بريان مويلا وسط فرحة عارمة من الجماهير الزامبية، ومن بعدها سيطر المنتخب الجزائري على اللقاء بصورة نسبية ولكن دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين زادت الأمور صعوبة على المنتخب الجزائري وذلك بعدما نجح منتخب زامبيا في تسجيل هدفه الثاني والذي جاء عبر المهاجم بريان مويلا عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الضيوف، لتمر بعدها بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد لينتهي الشوط على وقع تقدم منتخب زامبيا بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الجزائري عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، وعند الدقيقة الخامسة والخمسين تمكن المنتخب الجزائري من تقليص الفارق وذلك عبر لاعبه ياسين براهيمي ليُعيد الأمل من جديد إلي منتخب بلاده، وبعدها بدقيقة واحدة فقط تلقى منتخب زامبيا ضربة موجعة للغاية بعدما طرد الحكم اللاعب جونيور ساكالا عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ولكن وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء إستطاع المنتخب الزامبي الصمود في مناطقه الدفاعية بشكل مثالي، حتى جائت الدقيقة التاسعة والثمانين وحينها سجل المنتخب الزامبي ثالث أهدافه وذلك عبر البديل إينوك مويبو، وبالتالي رفع رصيده إلي 4 نقاط وأنعش آماله في بلوغ المونديال، فيما إستقر رصيد المنتخب الجزائري عند نقطة واحدة فقط في المركز الرابع وبالتالي فقد المنتخب الجزائري كل حظوظه في التأهل إلي المونديال.