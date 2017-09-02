ملخص مباراة الغابون وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً صعباً على حساب مُضيفه منتخب الغابون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الغابونية ليبروفيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى بدا منتخب كوت ديفوار عازماً على تحقيق الإنتصار وإنتزاع النقاط الثلاث وذلك من أجل إستعادة صدارته للمجموعة والتي خطفها منه منتخب المغرب يوم أمس الجمعة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أول فرصة خطيرة في اللقاء كانت لمصلحة منتخب الغابون عند الدقيقة الرابعة والعشرين، وذلك حينما سدد اللاعب دينيس بوانغا كرة ساقطة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس سيلفان تصدى لها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية.

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وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين كاد المنتخب الإيفواري يفتتح التسجيل بعدما سدد لاعبه المخضرم سالومون كالو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس الغابوني ستيفان موتو تألق هو الآخر وأبعدها بأطراف أصابعه للخارج، لتمر بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الطرفين وينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الإيفواري أن يُسجل هدف التقدم سريعاً قبيل فوات الأوان وحتى لا تُصبح المباراة صعبة عليه أكثر، وعند الدقيقة الثالثة والخمسين تحقق لمنتخب الأفيال ما أراد بعدما سجل له لاعبه ماكس غراديل هدفاً في غاية الروعة ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وفيما تبقى من دقائق في عمر اللقاء تراجع المنتخب الإيفواري بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية، وذلك من أجل الحفاظ على تقدمه على مستوى النتيجة وحرمان أصحاب الأرض من تسجيل أي هدف في مرماهم، وعند الدقيقة الثالثة والسبعين كاد البديل ماليك إيفونا يُدرك التعادل لمنتخب الغابون بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس سيلفان تألق وتصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة السابعة والسبعين حسم منتخب الأفيال الأمور تماماً بعدما سجل له المهاجم سيدو دومبيا الهدف الثاني قاضياً على أي أمل متبقي لمنتخب الغابون، وعند الدقيقة الثالثة والثمانين أحرز سيدو دومبيا الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني الشخصي له في المباراة، وبذلك إستعاد منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة رافعاً رصيده إلي 7 نقاط.