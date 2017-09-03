موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب الكاميرون بضيفه منتخب نيجيريا يوم غداً الأثنين في قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الكاميروني المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره وإحياء آماله من جديد في التأهل إلي المونديال، وذلك بعدما تعرض إلي خسارة قاسية في الجولة الماضية أمام مُضيفه منتخب نيجيريا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، مما جعله يفقد حتى مركزه الثاني في ترتيب المجموعة وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره، والتي كانت تحلم بدورها بوصول منتخبها إلي كأس العالم وخاصة بعدما فاز بلقب كأس أمم أفريقيا في مطلع العام الحالي 2017 م على الأراضي الغابونية.

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ولكن يبدو أن ذلك الأمر لن يتحقق بنسبة كبيرة وخاصة في ظل المستوى الرفيع والرائع الذي يقدمه منتخب نيجيريا منذ إنطلاقة تصفيات المونديال، وبناءً على ذلك تصب كل الترشيحات في مصلحة منتخب نيجيريا من أجل حسم بطاقة التأهل عن هذه المجموعة وخاصة في حالة تكرار فوزه على الأسود الكاميرونية في موقعة الإياب.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب نيجيريا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب زامبيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطتين فقط، أما منتخب الجزائر والذي فقد كامل حظوظه رسمياً في التأهل فيتواجد في قاع الترتيب ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط.

وبالتالي فإن الأمور من الممكن أن يتم حسمها بشكل كبير من الجولة القادمة ففي حالة فوز منتخب نيجيريا على حساب نظيره منتخب الكاميرون، وفي الوقت ذاته تعثر منتخب زامبيا أمام نظيره منتخب الجزائر سواء بالتعادل أو بالخسارة، فحينها سيكون منتخب نيجيريا قد ضمن بشكل رسمي تأهله إلي المونديال على الأراضي الروسية.