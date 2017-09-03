موعد مباراة ليبيا وغينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب ليبيا لإستقبال نظيره منتخب غينيا يوم غداً الأثنين على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير على الأراضي التونسية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الليبي المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره وذلك بعدما تم إقصائه من التصفيات بشكل مؤكد، عقب تعرضه إلي 3 هزائم متتالية حيث لم يتمكن من حصد أي نقطة حتى الآن مما جعل تأهله إلي المونديال المقبل في روسيا أمراً مستحيلاً، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الليبي مُطالباً على الأقل بضرورة تحقيق الإنتصار في الجولات المتبقية من عمر التصفيات من أجل رسم البسمة على جماهيره والتحضير أيضاً بشكل جيد للمحافل الدولية القادمة.

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أما الضيف المنتخب الغيني فسوف يكون عازماً على تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من صدارة المجموعة وخاصة في ظل الصدام المرتقب بين متصدر المجموعة منتخب تونس والوصيف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبكل تأكيد سيأمل منتخب غينيا أن يفوز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهذا الصدام، حتى يُصبح الفارق بين المتصدرين وصاحب المركز الثالث 3 نقاط فقط وبالتالي إشتعال المنافسة على بطاقة التأهل حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب تونس حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

هذا وكان المنتخب الغيني قد إنتصر على حساب نظيره المنتخب الليبي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما يؤكد بدوره أن موقعة الإياب لن تكون سهلة أيضاً على الطرفين وسيبحث كلاهما عن الفوز.