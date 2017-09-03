موعد مباراة مصر وأوغندا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد المنتخب المصري لإستقبال نظيره منتخب أوغندا في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب الفراعنة المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب أوغندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، والتي أدت بدورها لتراجعه إلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة تاركاً الصدارة لمنتخب أوغندا، وهو الأمر الذي أثار القلق كثيراً بين الجماهير المصرية والتي باتت الآن تخشى على منتخبها من الفشل مجدداً في الوصول إلي المونديال.

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ولعل ما سيجعل وقع الصدمة قوياً على الجماهير المصرية في حالة الفشل هو أن الطريق كان سهلاً للغاية في هذه المرة، فعلى الرغم من تواجد المنتخب المصري بجوار المنتخب الغاني في المجموعة ذاتها إلا أن الآخير حقق نتائج سيئة للغاية وظهر بصورة باهتة، مما جعل كل الجماهير المصرية تتوقع أن يتأهل منتخب الفراعنة إلي المونديال دون مواجهة أي عقبات ولكن منتخب أوغندا المغمور كان له رأياً مغايراً على الإطلاق.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب أوغندا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب مصر والذي يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطتين فقط، بينما يتواجد منتخب الكونغو في قاع الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

وربما الآن خوف الفراعنة ليس من المنتخب الغاني ولكنه أصبح من منتخب أوغندا، ولكن الأمر بسيطاً للغاية من أجل التأهل إلي المونديال حيث يحتاج المنتخب المصري إلي تحقيق الفوز في المباريات ال 3 المقبلة دون النظر إلي نتائج بقية المباريات حتى يحجز مقعده في كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً وتحديداً مونديال 1990 م.