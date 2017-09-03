موعد مباراة أرمينيا والدنمارك في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يحل منتخب الدنمارك ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أرمينيا يوم غداً الأثنين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الدنماركي المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة الإقتراب أكثر من صدارة المجموعة حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولكنه وبكل تأكيد يُدرك أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة وخاصة في ظل المنافسة الشرسة في هذه المجموعة بين 5 منتخبات على بطاقتين فقط.

Advertisements

ولعل ما يُعطي منتخب الدنمارك دافعاً معنوياً كبيراً أنه قد إكتسح في الجولة الماضية ضيفه ومتصدر المجموعة منتخب بولندا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل جماهيره تثق في قدرته على بلوغ المونديال بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك كمتصدراً للمجموعة أو عبر إحتلاله المركز الثاني والتأهل من بوابة الملحق.

أما على الجانب الآخر فلا تزال هناك بعض الحظوظ الضئيلة لمنتخب أرمينيا في بلوغ المونديال، ولكن الأمر ليس بيده على الإطلاق حيث يحتاج إلي تحقيق الإنتصار في جميع الجولات المتبقية من عمر التصفيات ومن ثم إنتظار خسارة أصحاب المراكز ال 3 الأولى، حتى يرتقي إلي المركز الأول أو المركز الثاني على الأقل، إلا أن ذلك الأمر يبدو مستحيلاً وسيحتاج المنتخب الأرميني إلي معجزة لتحقيقه.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الخامسة يحتل منتخب بولندا الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب مونتينيغرو والذي يمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة أيضاً، بينما يحتل منتخب رومانيا المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، أما صاحب المركز الخامس فهو منتخب أرمينيا والذي يمتلك في رصيده 6 نقاط، مما يؤكد أن الصراع على بطاقتي التأهل سيكون شرساً للغاية حتى إنتهاء الجولة الآخيرة.