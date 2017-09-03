موعد مباراة ألمانيا والنرويج في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب ألمانيا لإستقبال نظيره منتخب النرويج يوم غداً الأثنين على أرضية ملعب ميرسيديس بينز أرينا بمدينة شتوتغارت، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الألماني المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني المخضرم يواخيم لوف باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثامن على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من حسم تأهله إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، علماً بأنه من الممكن أن يتأهل بشكل رسمي في هذه الجولة في حالة تعثر ملاحقه المباشر منتخب إيرلندا الشمالية.

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ولا يُعد هدف المنتخب الألماني هو مجرد التأهل إلي كأس العالم مثل بقية المنتخبات، بل إن المنتخب الألماني يطمح ويرغب في الحفاظ على لقبه العالمي والذي فاز به النسخة الماضية في صيف عام 2014 م وذلك في المونديال الذي نظمته البرازيل على أرضها، وبكل تأكيد يملك المنتخب الألماني كل الإمكانيات من أجل تحقيق هدفه.

ولعل ذلك الأمر كان واضحاً في التصفيات الحالية بصورة جلية، حيث حقق المنتخب الألماني 7 إنتصارات متتالية وسجل 29 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، مما يؤكد أن المنتخب الألماني قوي للغاية وربما لن يستطيع أي أحد أن يقوم بإيقافه بإستثناء ربما المنتخب الإسباني أو المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثالثة يحتل منتخب ألمانيا الصدارة ويملك في رصيده 21 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب إيرلندا الشمالية والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يتواجد منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 9 نقاط، بينما يتواجد كلاً من منتخب النرويج ومنتخب أذربيجان في المركز الرابع والخامس على التوالي ويمتلك كلاً منهما 7 نقاط في رصيده، أما منتخب سان مارينو فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى الآن.