موعد مباراة إيرلندا الشمالية والتشيك في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب إيرلندا الشمالية بضيفه منتخب جمهورية التشيك يوم غداً الأثنين في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب إيرلندا الشمالية المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم مركزه الثاني المؤهل إلي الملحق النهائي على الأقل في حالة فشله في إنتزاع الصدارة من منتخب ألمانيا وهو الإحتمال الأكبر في نهاية المطاف، ولعل ما سيُعطي منتخب إيرلندا الشمالية أفضلية نسبية في هذه المباراة أنه سيكون مدعوماً بأنصاره الغفيرة، والتي تأمل بدورها أن يتأهل منتخب بلادها إلي ثاني محفل دولي على التوالي وذلك بعدما كان منتخب إيرلندا الشمالية قد تأهل وشارك في كأس أمم أوروبا في صيف العام 2016 م على الأراضي الفرنسية.

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أما على الجانب الآخر فيبدو أن منتخب جمهورية التشيك قد ضاع حلمه بنسبة كبيرة للغاية في الوصول إلي المونديال، وخاصة بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية على يد ضيفه منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي إبتعد كثيراً عن المركز الثاني ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من تقديم أداء جيد ومحاولة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهيره وأيضاً التحضير بشكل جيد من أجل التصفيات الأوروبية القادمة المؤهلة إلي كأس أمم أوروبا 2020 م.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثالثة يحتل منتخب ألمانيا الصدارة ويمتلك في رصيده 21 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يتواجد منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 9 نقاط، أما منتخب النرويج ومنتخب أذربيجان فيتواجدان في المركز الرابع والخامس على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 7 نقاط، بينما يحتل منتخب سان مارينو المركز الآخير في الترتيب ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.