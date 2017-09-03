موعد مباراة مونتينيغرو ورومانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب مونتينيغرو بضيفه منتخب رومانيا يوم غداً الأثنين في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض منتخب مونتينيغرو المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية ومواصلة مطاردة المتصدر منتخب بولندا، وإضافة لذلك أيضاً سيؤدي إنتصار منتخب مونتينيغرو إلي إبعاد أحد المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل، مما يجعل المباراة في غاية الأهمية لأصحاب الأرض وخاصة في ظل المنافسة الشرسة في هذه المجموعة بين 5 منتخبات.

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أما على الجانب الآخر فتبدو هذه المباراة بمثابة الفرصة الآخيرة لمنتخب رومانيا من أجل إنعاش آماله في الوصول إلي المونديال، حتى وإن كان ذلك من بوابة الملحق ولعل فوزه الآخير على أرضه أمام ضيفه منتخب أرمينيا من شأنه أن يدفعه معنوياً بشكل كبير للغاية في هذه المباراة، وذلك على الرغم من أنه يعلم جيداً أن تأهله سوف يكون في غاية الصعوبة في حالة تمكن من تحقيق ذلك.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب بولندا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب مونتينيغرو والذي يمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة أيضاً، بينما يحتل منتخب رومانيا المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، أما منتخب أرمينيا فيتواجد في المركز الخامس ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

وبناءً على ذلك يتأكد أن الصراع على بطاقتي التأهل سوف يكون شرساً للغاية بين الثلاثي منتخب بولندا ومنتخب مونتينيغرو ومنتخب الدنمارك حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب رومانيا من الممكن أن يصنع المفاجأة في نهاية المطاف ويخطف المركز الثاني.