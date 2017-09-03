موعد مباراة بولندا وكازاخستان في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب بولندا لإستقبال نظيره منتخب كازاخستان يوم غداً الأثنين في العاصمة البولندية وارسو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البولندي المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة ترتيب المجموعة وأيضاً لمصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية خارج أرضه، والتي كانت على يد مُضيفه منتخب الدنمارك بأربعة أهداف مقابل لا شئ مما جعل صدارة المنتخب البولندي مهددة قبل 3 جولات فقط على نهاية مشواره في التصفيات الحالية.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب بولندا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب مونتينيغرو والذي يمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة أيضاً، بينما يتواجد منتخب رومانيا في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، أما منتخب أرمينيا فيحتل المركز الخامس ويمتلك في رصيده 6 نقاط، وفي قاع ترتيب المجموعة يتواجد منتخب كازاخستان والذي لا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط وبالتالي فإنه ليس لديه أي حظوظ تماماً في بلوغ المونديال.

ولكن ومن جهة أخرى سيكون الصراع ملتهباً بين بقية المنتخبات من أجل الوصول إلي المونديال، وذلك سواء كان بشكل مباشر عن طريق إحتلال المركز الأول في ترتيب المجموعة أو عن طريق إحتلال المركز الثاني وخوض غمار الملحق النهائي وهو الأمر الذي لا يُحبذه أي منتخب مهما كان كبيراً أو صغيراً.

وفي حالة أراد المنتخب البولندي التأهل مباشرة إلي المونديال وتفادي أي حسابات معقدة أو حتى النظر إلي نتائج الآخرين، فكل ما يجب عليه أن يفعله أن يفوز في مبارياته ال 3 المقبلة والتي ستكون أمام كلاً من منتخب كازاخستان ومنتخب أرمينيا ومنتخب مونتينيغرو.