موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب إنجلترا بضيفه منتخب سلوفاكيا يوم غداً الأثنين في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني الواعد غاريث ساوثغيت باحثاً عن تحقيق إنتصاره السادس في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من حسم تأهله إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولعل ما يُزيد من أهمية المباراة كثيراً أنها ستجمعه بملاحقه المباشر منتخب سلوفاكيا والذي تفصله عنه نقطتين فقط لا غير، مما يؤكد بأن الإثارة سوف تكون حاضرة في ملعب ويمبلي حتى صافرة نهاية اللقاء.

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ويُعد مشوار المنتخب الإنجليزي حتى الآن في التصفيات مثالياً للغاية، فمن 7 مباريات فاز منها بخمسة وسقط في فخ التعادل في لقائين، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل أربعة عشر هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط حتى الآن، فيما حقق منتخب سلوفاكيا 5 إنتصارات من أصل 7 مباريات وتعرض للهزيمة في لقائين، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل 13 هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف، مما يؤكد بدوره على القوة الهجومية والصلابة الدفاعية التي يتمتع بها كلاً من المنتخبين.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة السادسة يحتل منتخب إنجلترا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب سلوفاكيا والذي يمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل كلاً من منتخب إسكتلندا ومنتخب سلوفينيا في المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما 11 نقطة، بينما يحتل منتخب ليتوانيا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 5 نقاط فقط، أما منتخب مالطا فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى الآن، وبالتالي فإن الصراع سيكون شرساً للغاية على المركز الثاني في حالة خسارة منتخب سلوفاكيا أمام منتخب الأسود الثلاثة.