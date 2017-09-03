موعد مباراة إسكتلندا ومالطا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب إسكتلندا لإستقبال نظيره منتخب مالطا يوم غداً الأثنين في موقعة في غاية الأهمية على أرضية ملعب هامبدون بارك في العاصمة الإسكتلندية غلاسكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإسكتلندي المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من المركز الثاني الذي يتواجد فيه منتخب سلوفاكيا والذي تنتظره بدوره مواجهة في غاية الصعوبة في هذه الجولة أمام مُضيفه منتخب إنجلترا، مما سيجعل الفارق ربما بين المنتخب الإسكتلندي في حالة فوزه والمنتخب السلوفاكي في حالة خسارته نقطة واحدة فقط قبل جولتين على نهاية مشوار التصفيات الحالية.

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وهو الأمر الذي سيُشعل بالتالي الصراع على وصافة ترتيب المجموعة من أجل التأهل على الأقل إلي الملحق النهائي، ولعل ما يُزيد من حظوظ المنتخب الإسكتلندي في التأهل أيضاً أنه سوف يستقبل منتخب سلوفاكيا في شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب هامبدون بارك بمدينة غلاسكو ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر التصفيات، مما يعني أن فرصته باتت كبيرة للغاية في تحقيق حلمه والتأهل إلي المونديال ولكن يبقى عليه من أجل تحقيق ذلك الهدف أن يفوز في المباريات ال 3 المقبلة له ومن ثم يتخطى عقبة الملحق النهائي حتى يضمن مقعده في كأس العالم.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة السادسة يحتل منتخب إنجلترا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب سلوفاكيا والذي يمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل كلاً من منتخب إسكتلندا ومنتخب سلوفينيا المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما 11 نقطة في رصيده، بينما يتواجد منتخب ليتوانيا في المركز الخامس ويمتلك في رصيده 5 نقاط فقط، أما منتخب مالطا فيتواجد في قاع الترتيب ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.