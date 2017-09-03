موعد مباراة سلوفينيا وليتوانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب سلوفينيا لإستقبال نظيره منتخب ليتوانيا يوم غداً الأثنين، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب سلوفينيا المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية خارج أرضه، والتي كانت على يد مُضيفه منتخب سلوفاكيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما أدى إلي إبعاده نسبياً عن المركز الثاني ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن أمله في التأهل لا يزال كبيراً للغاية نظراً لآن الفارق بينه وبين منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني أربعة نقاط فقط.

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وهو الأمر الذي يجعل جميع الإحتمالات واردة حتى إنتهاء الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، ولكن الأمر المؤكد أيضاً أن الصراع سوف يكون بين 3 منتخبات على المركز الثاني وهم منتخب سلوفاكيا ومنتخب إسكتلندا ومنتخب سلوفينيا، فيما سيكون المركز الأول بنسبة كبيرة للغاية من نصيب منتخب إنجلترا وخاصة في حالة تخطيه عقبة نظيره منتخب سلوفاكيا يوم غداً الأثنين.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة السادسة يحتل منتخب إنجلترا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب سلوفاكيا والذي يمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل كلاً من منتخب إسكتلندا ومنتخب سلوفينيا المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 11 نقطة، أما منتخب ليتوانيا فيتواجد في المركز الخامس ويمتلك في رصيده 5 نقاط فقط مما يعني أنه فقد جميع آماله بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال، بينما يتواجد منتخب مالطا في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات.

وعقب هذه الجولة سيكون متبقي أمام منتخب سلوفينيا لقائين أخرين، حيث سيحل ضيفاً على نظيره منتخب إنجلترا ومن ثم سوف يستقبل نظيره منتخب إسكتلندا في الجولة الآخيرة.