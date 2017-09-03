جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م وذلك عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالي مباشرة، حيث تُقام الجولة الثالثة على مدار يومين وهما السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من اليوم التاسع والعاشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم السبت حيث يستقبل سيد إيطاليا وحامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس نظيره فريق كييفو فيرونا على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سامبدوريا في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب لويجي فيراريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الأحد تُقام بقية مباريات الجولة الثالثة حيث يستقبل فريق إنتر نظيره فريق سبال على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات.

حيث يستقبل فريق أتالانتا نظيره فريق ساسولو على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، ويستقبل فريق كالياري نظيره فريق كروتوني، كما يحل فريق فيورنتينا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، فيما يصطدم فريق لاتسيو بضيفه فريق ميلان في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بينما يستقبل فريق أودينيزي نظيره فريق جنوى.

كما يحل فريق تورينو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بينفينتو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بولونيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.