ملخص مباراة جبل طارق والبوسنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه منتخب جبل طارق بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول منتخب البوسنة والهرسك أن يفرض سيطرته منذ اللحظات الأولى على اللقاء، وذلك من أجل تسجيل الأهداف والتي من شأنها أن تحسم الأمور مُبكراً وتضع النقاط الثلاث في رصيد المنتخب البوسني، ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف الأول من جانب المنتخب البوسني باتت الأمور أكثر صعوبة عليه ومعقدة.

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وذلك بسبب الثقة التي إكتسبها منتخب جبل طارق في نفسه مع العلم أن منتخب جبل طارق كان قد إستقبلت شباكه في الجولة الماضية فقط تسعة أهداف في المباراة التي جمعته بنظيره منتخب بلجيكا، مما سيجعل تعادله مع المنتخب البوسني في نهاية المطاف بمثابة نتيجة تاريخية وخاصة وأنه فقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال.

ولكن الصمود الدفاعي من جانب منتخب جبل طارق لم يستمر حتى النهاية، فعند الدقيقة الخامسة والثلاثين نجح المنتخب البوسني في تسجيل أولى أهدافه في اللقاء وذلك عبر رأسية مهاجمه وقائده إيدن دجيكو من داخل منطقة الجزاء واضعاً منتخب بلاده في المقدمة، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كاد المنتخب البوسني يُسجل هدفه الثاني، وذلك بعدما سدد إيدن دجيكو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من ذلك.

وفي شوط المباراة الثاني بحث المنتخب البوسني عن تسجيل المزيد من الأهداف وذلك من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وضمان النقاط الثلاث، وعند الدقيقة الخامسة والستين تحقق للمنتخب البوسني ما أراد بعدما سجل له كينان كودرو ثاني الأهداف حاسماً المباراة بنسبة كبيرة للغاية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأت الأوضاع تماماً من الجانبين، وإستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة الثالثة والثمانين وحينها سجل المنتخب البوسني ثالث أهدافه وذلك عبر لاعبه سيناد لوليتش، وعند الدقيقة الخامسة والثمانين إختتم إيدن دجيكو مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الرابع، ليُطلق الحكم بعدها بدقائق قليلة صافرته مُعلناً نهاية اللقاء على وقع فوز المنتخب البوسني رافعاً بذلك رصيده إلي 14 نقطة إرتقى بها إلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة.