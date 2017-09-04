موعد مباراة الكونغو وغانا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب غانا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الكونغو يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الغاني المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل إنعاش آماله في التأهل إلي المونديال المقبل علماً بأن هذه الآمال قد أصبحت ضئيلة للغاية بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه منتخب الكونغو، مما جعله يحتاج إلي معجزة لكي يضمن تأهله إلي كأس العالم وخاصة في ظل المستوى الرائع الذي يُقدمه منتخب أوغندا متصدر المجموعة ويليه مباشرة منتخب مصر.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الخامسة يحتل منتخب أوغندا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب الفراعنة في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط، أما منتخب الكونغو فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده نقطة واحدة.

ولعل الأمل الوحيد المتبقي لمنتخب غانا من أجل الوصول إلي المونديال هو أن يفوز في مبارياته ال 3 المقبلة، وليس ذلك فحسب بل عليه أن ينتظر سقوط منتخب أوغندا في فخ التعادل أمام منتخب مصر في الجولة القادمة، ومن ثم يتعثر كلاهما في الجولة الخامسة والجولة السادسة حتى يضمن صدارة المجموعة وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً تماماً.

وخاصة لآن المنتخب الغاني سوف يلعب الجولة الرابعة والجولة الخامسة من عمر التصفيات خارج أرضه، فيما سيلعب المنتخب المصري الجولة الرابعة والجولة الخامسة على أرضه، أما منتخب أوغندا فسوف يلعب الجولة الخامسة على أرضه ومن ثم يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة سهلة نسبياً أمام مُضيفه منتخب الكونغو، وبالتالي فإن حظوظ كلاً من منتخب أوغندا ومنتخب مصر أكبر في التأهل إلي المونديال في روسيا.