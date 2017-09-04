موعد مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب جنوب أفريقيا لإستقبال نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب موزيس مابيدا بمدينة دوربين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد مُضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، مما أشعل بالتالي الصراع على بطاقة التأهل إلي المونديال بين جميع منتخبات هذه المجموعة وخاصة بعدما تعادل كلاً من منتخب بوركينا فاسو ومنتخب السنغال في الجولة الماضية، مما يؤكد بدوره أن المتأهل عن هذه المجموعة لن يحسم أمر تأهله إلا عقب إنتهاء الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب بوركينا فاسو حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 5 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب السنغال في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً، أما منتخب الرأس الأخضر فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 3 نقاط، وبالتالي فإن أي منتخب من المنتخبات الأربعة قادراً على التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا.

ولا شك أن منتخب جنوب أفريقيا ستكون له أفضلية نسبية على حساب ضيفه منتخب الرأس الأخضر، وخاصة لآنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة والتي تأمل بدورها في تواجد منتخبها من جديد في كأس العالم، علماً بأن أخر مرة تواجد فيها منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم كانت في مونديال 2010 م والتي نظمته جنوب أفريقيا على أرضها، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب جنوب أفريقيا قد تم إقصائه من البطولة منذ الدور الأول بعدما حل ثالثاً في مجموعته خلف كلاً من منتخب الأوروغواي ومنتخب فرنسا.