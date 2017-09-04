موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وتونس في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غداً الثلاثاء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب التونسي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني نبيل معلول باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في التصفيات الحالية أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من خارج أرضه، وذلك من أجل مواصلة الإنفراد بصدارة المجموعة الأولى والإقتراب أكثر من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، علماً بأن أخر مرة وصل فيها نسور قرطاج إلي كأس العالم كانت في عام 2006 م حينما نظمت ألمانيا المونديال.

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ولعل فوز المنتخب التونسي في الجولة الماضية على حساب نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب رادس سوف يُعطيه دافعاً قوياً من أجل العودة بنتيجة إيجابية من العاصمة كينشاسا، ولكنه وفي الوقت ذاته يُدرك جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة وأنه سوف يلعب أمام جماهير غفيرة للغاية ومتحمسة أيضاً من أجل الوصول إلي المونديال.

علماً بأن أخر منتخب عربي ذهب إلي العاصمة الكونغولية كينشاسا كان منتخب ليبيا في إطار التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم، ولكنه تعرض إلي خسارة قاسية بأربعة أهداف مقابل لا شئ مما يؤكد على صعوبة المباراة كثيراً بالنسبة للمنتخب التونسي.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الأولى يحتل المنتخب التونسي حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 3 نقاط، أما منتخب ليبيا فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات الأفريقية.