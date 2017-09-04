موعد مباراة كوت ديفوار والغابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب كوت ديفوار لإستقبال نظيره منتخب الغابون يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإيفواري المواجهة تحت قيادة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة المجموعة الثالثة والإقتراب أكثر من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولعل ما يُعطي المنتخب الإيفواري أفضلية كبيرة أنه سيخوض المباراة مدعوماً بجماهيره الغفيرة.

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وكان المنتخب الإيفواري قد أثبت في الجولة الماضية أحقيته بصدارة هذه المجموعة، وذلك بعدما عاد بالفوز من خارج أرضه على حساب مُضيفه منتخب الغابون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الغابونية ليبروفيل، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب الأفيال يُدرك جيداً أن منافسه الرئيسي على التأهل عن هذه المجموعة هو المنتخب المغربي.

وفي حالة إستمرار كلاهما في تحقيق الإنتصارات فإن الحسم سوف يتأجل حتى الجولة السادسة والآخيرة من عمر التصفيات، وذلك حينما يلتقي المنتخب الإيفواري بضيفه المنتخب المغربي في شهر أكتوبر المقبل على الأراضي الإيفوارية مع العلم أن الأفضلية سوف تكون لمنتخب الأفيال من جميع الجهات، حيث سيلعب المباراة على أرضه وأمام جماهيره وإضافة لذلك يكفيه فقط التعادل من أجل الحفاظ على صدارته والتأهل إلي المونديال.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثالثة يحتل منتخب كوت ديفوار حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب المغرب في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 5 نقاط، فيما يحتل منتخب الغابون المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطتين فقط، أما منتخب مالي فيتواجد في المركز الرابع ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى الآن عقب مرور 3 جولات من عمر التصفيات مما جعله خارج حسابات التأهل للمونديال.