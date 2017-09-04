موعد مباراة بوركينا فاسو والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب بوركينا فاسو بضيفه منتخب السنغال في قمة نارية من العيار الثقيل يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب بوركينا فاسو المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة المجموعة والإقتراب أكثر من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولعل ما يُعطيه أفضلية نسبية أنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، ولكن وعلى الرغم من ذلك يُدرك جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة وأنه سوف يواجه أحد عمالقة القارة الأفريقية.

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أما على الجانب الآخر فيأمل المنتخب السنغالي أن يعود بنتيجة الفوز أو التعادل على الأقل من خارج أرضه، وذلك بعدما أضاع الفوز في الجولة الماضية حينما إستقبل منتخب بوركينا فاسو في العاصمة السنغالية داكار، حيث إنتهت المباراة بينهما على وقع التعادل السلبي دون أهداف وربما من الممكن أن تتكرر هذه النتيجة من جديد في موقعة الإياب، وذلك لما يمتلكه كل منتخب من عناصر متألقة وشابة في صفوفه والتي من شأنها أن تصنع الفارق في نهاية المطاف.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الطرفان جيداً أن نتيجة التعادل لن تكون في صالحهما على الإطلاق، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة بين جميع منتخبات هذه المجموعة على بطاقة التأهل، وبالتالي فإن ذلك الأمر سوف يُزيد من إثارة المباراة كثيراً لضرورة تحقيق الفوز لأي منهما قبيل أخر جولتين من عمر التصفيات.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الرابعة يحتل منتخب بوركينا فاسو حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 5 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب السنغال في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً، أما منتخب الرأس الأخضر فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 3 نقاط.