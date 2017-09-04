تعرف على التشكيلة المتوقعة لمصر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 م

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يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم تحضيراته إستعداداً منه للموقعة المرتقبة التي ستجمعه يوم غداً الثلاثاء بضيفه منتخب أوغندا على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن منتخب الفراعنة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يكون تحت ضغوطات كبيرة للغاية، وذلك بعدما تعرض إلي الخسارة في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب أوغندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبالتالي أدت هذه الخسارة إلي تراجعه إلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة وتقدم منتخب أوغندا إلي صدارة المجموعة وبفارق نقطة عن منتخب الفراعنة.

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وهو الأمر الذي أثار القلق كثيراً بين الجماهير المصرية والتي باتت تخشى الآن على منتخبها من الفشل من جديد في التأهل إلي المونديال المقبل، علماً بأن أخر مرة وصل فيها المنتخب المصري إلي كأس العالم كانت في عام 1990 م مما يعني بأن منتخب الفراعنة لم يتأهل إلي المونديال منذ 28 عاماً كاملةولا يرغب أي أحد في أن تصل هذه المدة إلي 32 عاماً.

ولكن ربما الأمر الذي أعاد الأمل من جديد إلي المنتخب المصري هو تعادل المنتخب الغاني في الجولة الماضية، وبالتالي فإنه إبتعد بشكل كبير للغاية عن صدارة المجموعة ولكن منتخب الفراعنة عليه أن يقلق الآن بشأن منتخب أوغندا في المقام الأول.

ومن المتوقع أن يختار المدرب هيكتور كوبر تشكيلة مشابهة قليلاً للمباراة الماضية مع إجراء بعض التبديلات الطفيفة على المنتخب، حيث ستكون التشكلية على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد المحمدي – رامي ربيعة – أحمد حجازي – أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: عمرو جمال

ويبقى الهدف الرئيسي لمنتخب الفراعنة هو تحقيق الفوز بأي وسيلة ممكنة على حساب ضيفه منتخب أوغندا، وذلك من أجل إستعادة صدارته للترتيب وبالتالي إقترابه من تحقيق حلمه وبلوغ المونديال.