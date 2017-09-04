موعد مباراة مالي والمغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب المغربي ضيفاً ثقيلاً على نظيره المنتخب المالي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب المغربي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة الضغط على متصدر المجموعة منتخب كوت ديفوار قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الطرفين في الجولة السادسة والآخيرة من عمر التصفيات على الأراضي الإيفوارية والتي من المتوقع أن تحسم بطاقة التأهل عن هذه المجموعة وخاصة في حالة إستمر كلاً من منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار في تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين.

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وكان المنتخب المغربي قد بدأ مشواره في التصفيات الحالية بصورة مخيبة، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في أول لقائين أمام كلاً من ضيفه منتخب كوت ديفوار ومُضيفه منتخب الغابون، ولكنه أعاد الأمل من جديد إلي جماهيره في الجولة الماضية وذلك بعدما إكتسح ضيفه منتخب مالي بستة أهداف مقابل لا شئ، مما أعطى أسود الأطلس دافعاً معنوياً كبيراً من أجل مواصلة التألق حتى موعد القمة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره المنتخب الإيفواري.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثالثة يحتل منتخب كوت ديفوار حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب المغرب ويمتلك في رصيده 5 نقاط، فيما يحتل منتخب الغابون المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطتين، أما منتخب مالي فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة وبالتالي فقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

ولكن وعلى الرغم من بقاء الأمل للمنتخب المغربي إلا أن الجماهير المغربية تُدرك جيداً أن الأفضلية تصب في صالح منتخب كوت ديفوار في نهاية المطاف.