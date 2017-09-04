موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب الجزائر لإستقبال نظيره منتخب زامبيا يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الجزائري المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني لوكاس ألكاراز وهو في أسوء حالاته المعنوية، وذلك بعدما فقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال بنسبة كبيرة للغاية عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام مُضيفه منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما جعله بالتالي يتذيل ترتيب المجموعة الثانية في مفاجأة من العيار الثقيل عقب مرور 3 جولات فقط من عمر التصفيات.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الجزائري سوف يكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تحقيق الفوز في أخر 3 جولات، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه الضئيلة جداً في التأهل إلي المونديال أو على الأقل الإقصاء من التصفيات الأفريقية بشكل شرفي للمنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من التأهل إلي كأس العالم في أخر نسختين من عمر البطولة العالمية.

ولكن يبدو أن هذه الأيام قد ذهبت ولن تعود من جديد وذلك بالرغم من أن المنتخب الجزائري يمتلك مواهب أكثر من رائعة وجيل مثالي من أجل السيطرة على كرة القدم الأفريقية، وعلى رأس ذلك الجيل هو أفضل لاعب في أفريقيا في العام الماضي 2016 م رياض محرز، إلا أن ذلك لم يكن داعماً للمنتخب الجزائري في مشواره في التصفيات الحالية وربما السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم تواجد مدرب كبير لقيادة المنتخب الجزائري.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثانية يحتل منتخب نيجيريا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب زامبيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطتين، أما منتخب الجزائر فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.