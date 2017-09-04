موعد مباراة أستراليا وتايلاند في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب أستراليا لإستقبال نظيره منتخب تايلاند يوم غداً الثلاثاء بمدينة ميلبورن، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب أستراليا المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني أنجي بوستيكوغلو باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وليس ذلك فحسب بل تحقيق فوزاً كاسحاً وبنتيجة عريضة على حساب ضيفه منتخب تايلاند، وذلك من أجل ضمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة وبالتالي ضمان تأهله بشكل مباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

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ولا شك أن ما يُساعد المنتخب الأسترالي أن المنتخب السعودي سوف يواجه في الجولة ذاتها ضيفه المنتخب الياباني، مما يؤكد بأن المنتخب الأسترالي قد لا يحتاج أصلاً إلي فارق الأهداف نظراً لصعوبة تحقيق المنتخب السعودي الفوز على حساب نظيره المنتخب الياباني، وذلك على الرغم من أن المباراة سوف تُقام في مدينة جدة ولكن ما سيجعل المباراة أصعب أن المنتخب الياباني قد ضمن تأهله مسبقاً إلي المونديال في الجولة الماضية.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب اليابان الصدارة ويمتلك في رصيده 20 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب السعودية ويمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 16 نقطة أيضاً.

ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المنتخب السعودي، حيث سجل المنتخب السعودي 16 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف أما المنتخب الأسترالي فقد سجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، ولكن ذلك الفارق من الممكن ألا يكون له أي فائدة عقب إنتهاء الجولة الآخيرة في حالة فوز المنتخب الأسترالي وتعثر المنتخب السعودي سواء بالتعادل أو بالخسارة أمام المنتخب الياباني.

وبكل تأكيد لا يرغب المنتخب الأسترالي أو المنتخب السعودي في التأهل إلي الملحق النهائي، وذلك لكونه سوف يصطدم في نهاية الطريق بمنتخب من قارة أمريكا الجنوبية وهو ما يجعل بلوغ المونديال أمر مستحيلاً.