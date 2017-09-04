موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب العراق لإستقبال نظيره منتخب الإمارات يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب عمان الدولي بدولة عمان، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب العراقي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني باسم قاسم باحثاً عن تحقيق فوز أخير شرفي له في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك بعدما فقد كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال على الأراضي الروسية منذ عدة جولات، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه مُطالباً بضرورة تحقيق الإنتصار في جميع مبارياته من أجل التحضير بالشكل المطلوب لكأس أمم أسيا المقبلة والتي ستُقام في العام بعد المقبل 2019 م في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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أما على الجانب الآخر فيبدو الوضع مشابهاً بالنسبة لمنتخب الإمارات، ولكن مع تبقي بعض الآمال الضئيلة له في التأهل في المونديال، حيث سيكون المنتخب الإماراتي مُطالباً بضرورة تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب العراقي، ومن ثم إنتظار خسارة كلاً من المنتخب الأسترالي والمنتخب السعودي بنتيجة عريضة حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي المونديال أو على الأقل التأهل من بوابة الملحق النهائي.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس ويمتلك في رصيده 8 نقاط، والتي حققها من خلال فوزه في لقائين وتعادله في لقائين في مقابل تعرضه إلي الخسارة في 5 مباريات أخرى، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل 10 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدفاً.

أما المنتخب الإماراتي فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 13 نقطة، والتي حققها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادله في مباراة واحدة في مقابل تعرضه إلي الخسارة في 4 مباريات أخرى، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل أيضاً 10 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدفاً مما يجعل فارق أهدافه -2 وبالتالي فإن حظوظه ضئيلة للغاية في الوصول إلي كأس العالم على الرغم من إمتلاكه جيل مثالي.