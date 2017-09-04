موعد مباراة قطر والصين في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد المنتخب القطري لإستقبال نظيره المنتخب الصيني يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب القطري المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز باحثاً عن تحقيق فوز شرفي ولا شئ غير ذلك، وذلك من أجل إسعاد جماهيره في أخر مباريات العنابي في مشواره في التصفيات الحالية، وخاصة بعدما فقد المنتخب القطري كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية عقب خسارته الآخيرة في الجولة الماضية، والتي جائت على يد مُضيفه منتخب سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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أما على الجانب الآخر فتبدو وضعية المنتخب الصيني تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي مشابهة تماماً، حيث فقد المنتخب الصيني هو الآخر كل آماله في التأهل إلي المونديال، مما سيجعله سيبحث عن إنهاء مشواره في التصفيات الحالية بطريقة مثالية من أجل إسعاد جماهيره، وخاصة بعدما فاز في الجولة الماضية على حساب ضيفه منتخب أوزبكستان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل المنتخب القطري المركز السادس والآخير في الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط، والتي حققها من خلال فوزه في لقائين وتعادله في لقاء واحد في مقابل تعرضه إلي الخسارة في 6 مباريات أخرى، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل 7 أهداف وإستقبلت شباكه 13 هدفاً.

أما على الجانب الآخر فيحتل المنتخب الصيني المركز الخامس في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، والتي حققها من خلال فوزه في لقائين وتعادله في 3 مباريات في مقابل تعرضه إلي الخسارة في 4 مباريات أخرى، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل 6 أهداف وإستقبلت شباكه 9 أهداف، مما يؤكد بدوره أن كلاً من المنتخبين لم يستحق تماماً التأهل إلي كأس العالم في روسيا.