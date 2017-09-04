وزير الشباب والرياضة يرد علي الأهلي لسنا طرف في الأزمة مع الأوليمبية

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علق وزير الشباب والرياضة” خالد عبدالعزيز” علي البيان الصادر من النادي الأهلي مهاجماً فيه وزارة الرياضة، وقد أصدر النادي الأهلي بيان أكد فيه أن وزارة الشباب والرياضة لم تكن هي أو موظفيها بعيدة عن الحرب علي النادي الأهلي لأنها لا تريد أي انتصار للنادي الأهلي أو أي تغيير في أسلوب الإدارة الخاص بالنادي من أجل المزيد من النجاح وتأكيد الريادة.

وقد علق “خالد عبدالعزيز” وزير الرياضة في تصريحات له أن وزارة الشباب والرياضة ليست طرف في أزمة النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية المصرية، وقد رفضت الأوليمبية المصرية إقامة أي جمعية عمومية علي يومين أو ففي عدد مقرين مختلفين، وتعتبر الأمر بمثابة مخالفة في الإجراءات وتستدعي بطلان الجمعية العمومية، وفي نفس الوقت الذي عقد النادي الأهلي عمومية لإقرار اللائحة الخاصة به يوم 25 ويوم 26 أغسطس الماضي.

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ويذكر أن النادي الأهلي اتهم وزارة الشباب والرياضة بموظفيها أنها ليست بعيدة عن الحرب التي تشن علي النادي ولا تريد أي انتصار للأهلي أو أي تغير في أسلوب إدارة النادي، ولا تملك وزارة الشباب والرياضة أي شئ تدافع به عن نفسها وعن موظفيها إلا الإلحاح، وبالرغم من الأحكام القضائية أبطلت الانتخابات ولا يتوقف مسئولو الوزارة وموظفيها أمام حقيقة لم يعد ممكنا إنكارها، و كان البطلان نسبيا للعديد من الأخطاء قبيل الانتخابات بالأدلة والمستندات وبعد الانتخابات لم تصادف نتائجها هو البعد ورغباتهم، أما الوزراة غير مهتمه بأي حقائق أو كشفها وعلاجها أو معاقبة المخطئين أو معاقبتهم قدر اهتمامها بنجاح النادي الأهلي وكل الهيئات الرياضية المصري وتقرير مصيرها بإرادتها مع احترام القانون وبدون المساس بثوابت واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب لم يخطئ في أي شئ.

بالإضافة إلى أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة وبطلان هذا الاجتماع باعتبار أن اللجنة الأولومبية في مصر تعتبر هي المسؤولة عن ذلك، ولكن الوزارة تدخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين النادي الأهلي من طرف وبين اللجنة الاولمبية من طرف آخر، ورفض الوزارة عقد النادي الأهلي اجتماعه الخاص في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر، وقد رفضت اللجنة الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للنادي الأهلي رغم الخطابات الرسمية التي أرسلها النادي الأهلي، ولم يعقد النادي الأهلي اجتماعه الخاص الذي استمر لمدة يومين وفي مقريه الرسميين تسهيلا علي أعضائه وإتاحة فرصة أكبر لأعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم.